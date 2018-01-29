Израиль вслед за Украиной выразил обеспокоенность польским законом о трактовке истории

Израиль и Украина заявили о предосторожностях в связи с законопроектом в Польше, который формулирует оценку исторических событий и предусматривает наказание за определенные высказывания, или трактовки.

В Израиле выразили недовольство теми положениями нового польского закона, которые запрещают предполагать причастность Польши к преступлениям нацизма, совершенных на ее территории.

Читайте такжеВ Польше задержали пятерых человек, которые праздновали в лесу день рождения Гитлера“Ни при каких условиях мы не согласимся с попытками переписывать историю”, - сказал премьер-министр Беньямин Нетаньху на заседании правительства, передает Голос Америки.

Польское правительство заявляет, что новый закон имеет целью прекратить обвинения польского народа, или государства в причастности к нацистским преступлениям. Принятый в пятницу нижней палатой парламента законопроект, в частности, предусматривает три года заключения за использования выражения “польские лагеря смерти”. Поляки издавна доказывают, что факт расположения нацистских концентрационных лагерей на оккупированной Германией территории Польши не делает их польскими.

Но критики закона указывают, что жесткие указания относительно оценок исторических событий, а также предусмотрение наказаний за отступление от утвержденных трактовок, могут иметь негативные последствия.

Премьер-министры Израиля и Польши Беньямин Нетаньяху и Матеуш Моравецки, в телефонном разговоре согласились начать диалог между двумя странами, чтобы добиться понимания относительно закона, который еще может быть изменен до принятия верхней палатой польского парламента и подписания президентом.

Между тем, в заявлении израильского центра памяти Холокоста Яд Вашем отмечено, что "термин “польские лагеря смерти” действительно есть исторически неправильным. Лагеря смерти были созданы в оккупированной нацистами Польше, чтобы убивать евреев в рамках "окончательного решения". "Но ограничения по заявлениям исследователей и других о прямой или косвенной причастности поляков к преступлениям, совершенным на их землях во время Холокоста, является серьезным перекручиванием", - заявил центр.

Отдельно на прошлой неделе в Киеве Министерство иностранных дел Украины, комментируя этот законопроект, заявило, что“категорически” не воспринимает “очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий”.

На предостережения Украины относительно данного законопроекта Польша официально не отвечала.