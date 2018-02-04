Самолет-тигр и яркие выступления: в Сингапуре прошла репетиция авиашоу (фоторепортаж)

13:50, 04 февраля 2018
Мир
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В воздушном пространстве вблизи Сингапура прошла репетиция авиашоу, которое состоится на Международной выставке военной и гражданской авиации Singapore Airshow.

Авиасалон пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля.

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Ранее в подмосковной Балашихе на авиашоу потерпел крушение самолет Ан-2.

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