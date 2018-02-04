Самолет-тигр и яркие выступления: в Сингапуре прошла репетиция авиашоу (фоторепортаж)

13:50, 04 февраля 2018 Мир 349

Авиасалон пройдет в Сингапуре с 6 по 11 февраля, шоу состоится на Международной выставке военной и гражданской авиации.

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