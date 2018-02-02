У администрации США наиболее жесткая позиция в отношении России со времен Рейгана - Хейли

Россия не является другом США, заявил постпред при ООН.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия не является другом США. Об этом Хейли сказала на встрече законодателей-республиканцев, передает Fox News.

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«Может быть, есть некоторые моменты, над которыми мы можем с ними работать, и нам следует делать это там, где мы можем. Но Россия ... не будет нашим другом, пока их правительство придерживается своих нынешних ценностей и пока оно ведет себя на международной арене так, как сейчас», — отметила Хейли.

Она отметила, что нынешняя президентская администрация поступает с Россией «жестче, чем какая-либо другая администрация со времен Рональда Рейгана».