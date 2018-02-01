СМИ: главы российских спецслужб летали в США на фоне обострения между Вашингтоном и Москвой

Руководители трех российских спецслужб недавно ездили в США.

Директора трех главных разведывательных служб России недавно ездили в столицу США на фоне обострения напряженности в российско-американских отношениях. Об этом свидетельствуют сообщения средств информации и заявления чиновников в последние дни, пишет Радио Свобода.

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Накануне, 30 января, посол России в США подтвердил, что на консультации по проблеме терроризма и других вопросов в Соединенные Штаты ездил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под санкциями США.

В то же время о поездках еще двух российских чиновников - директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки Генштаба Вооруженных сил России Игоря Коробова - до сих пор не было известно.

31 января издание The Washington Post сообщило, что Бортников и Коробов приезжали в США на прошлой неделе и руководитель ФСБ встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как и Нарышкин.

О встрече Коробова пока подробности не известны.

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В интервью российской радиостанции "Эхо Москвы" 30 января американский посол в США Джон Гантсман сообщил, что Помпео действительно встречался с руководителями российских разведслужб, но он не уточнил, где происходила эта встреча или кто принимал в ней участие.

Представитель российского посольства в Вашингтоне пока не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. В ЦРУ Радио Свобода отказались предоставить детали о встрече своего руководителя.

"Хотя мы не обсуждаем графики американских руководителей разведки, хотим заверить, что любое взаимодействие с иностранными спецслужбами было бы проведено в соответствии с законодательством США и в консультации с соответствующими департаментами и ведомствами", - заявил представитель ЦРУ в ответ на электронное письмо Радио Свобода.

Помпео 29 января в интервью британской медиакомпании "Би-би-си" заявил, что американские и российские разведывательные учреждения сотрудничали, но добавил, что Россия и далее считается противником.

Директора ЦРУ регулярно встречаются и ведут переговоры с российскими коллегами по различным вопросам. Но бывшие работники спецслужбы США заявили, что присутствие всех трех российских чиновников в Вашингтоне одновременно и при этом при расследовании возможного вмешательства России в президентскую кампанию США 2016 "очень необычно".

"Я не могу вспомнить такого за последние 15 лет", - заявил Радио Свобода бывший глава миссии ЦРУ в Москве Стивен Холл.

Эти визиты состоялись за несколько дней до того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила новые действия против России, согласно закону, принятому в Конгрессе единогласно прошлым летом.

30 января Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.