В Саудовской Аравии отпустили всех задержанных во время антикоррупционной кампании

21:00, 30 января 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеВ Саудовской Аравии задержали четырех действующих министров и 11 принцевУсловия освобождения не называются, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Эр-Рияде.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что власти рассчитывали конфисковать у задержанных до $800 млрд. В эту сумму они оценили незаконное приобретенные активы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года в Саудовской Аравии арестовали более 200 человек, в том числе 11 принцев, несколько действующих министров и десятки бывших членов правительства. Им предъявили обвинение во взяточничестве, отмывании денег, злоупотреблении властью и растрате.

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