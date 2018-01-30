В Европарламенте разрешили запускать санкции против Польши из-за скандальной реформы

Власти Польши обвиняют в проведении несбалансированной судебной реформы.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам 29 января проголосовал за резолюцию о запуске процедуры введения санкций против Польши за несбалансированную судебную реформу. Об этом сообщила пресс-служба комитета в Twitter.

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Отмечается, что 33 из 42 членов комитета поддержали решение Еврокомиссии применить к Варшаве статью 7 Договора о Европейском союзе, согласно которой страна может потерять право голоса в Совете ЕС.

Статья 7 Договора ЕС до сих пор никогда не использовалась. В ней предусмотрен механизм предотвращения нарушений "ценностей ЕС" и принятия санкций в отношении соответствующего государства-члена.

В ЕС заявляли, что за последние два года в Польше приняли 13 законов, которые позволили исполнительной и законодательной ветвям власти вмешиваться в работу судов.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия дала Варшаве три месяца на исправление ситуации.

21 декабря президент Польши Анджей Дуда заверил, что в стране сохраняется независимость судов.