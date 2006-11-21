В деле об отравлении экс-офицера ФСБ обнаружился след Березовского

Бывший сотрудник ФСБ Олександр Литвиненко, в покушении на которого его знакомые обвиняют российские спецслужбы, встречался в день отравления с бывшим охранником Бориса Березовского Андреем Луговым. На этой встрече также присутствовал человек по имени Владимир, с которым Литвиненко знаком не был, пишет газета The Daily Telegraph, которая, однако, не раскрывает источник получения этой информации.

Накануне бывший резидент КГБ в Великобритании, оказавшийся двойным агентом, Олег Гордиевский заявил, что ему известно, что перед встречей с Марио Сакрамеллой, который якобы передал Литвиненко документы об убийстве Анны Политковской, пострадавший пил чай в одной из лондонских гостиниц с человеком, приближенным к Борису Березовскому. Гордиевский отказался назвать имя этого человека, заявив, что всю известную ему информацию он сообщил полиции.

Андрей Луговой ранее работал в 9-м управлении КГБ, занимавшемся охраной официальных лиц, в том числе и Березовского, который при Борисе Ельцине занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Позднее Луговой возглавил службу безопасности телекомпании ОРТ, которую контролировал Березовский.

В этом качестве Луговой проходил по одному из эпизодов так называемого дела "Аэрофлота", связанному с предполагаемой попыткой побега Николая Глушкова. Бывший первый заместитель гендиректора авиакомпании Глушков был признан виновным в хищении почти 215 миллионов деноминированных рублей посредством умышленного мошенничества. В настоящее время Глушков находится в Великобритании, где попросил политического убежища.

По мнению следствия, Луговой выступал организатором побега Глушкова, проходившего лечение в одной из московских гематологических клиник, куда он был переведен из СИЗО. Бывший начальник службы безопасности ОРТ был осужден на год и два месяца лишения свободы и освобожден от наказания в связи с отбытием срока во время предварительного заключения.

Вместе с Луговым были осуждены за подготовку побега еще два сотрудника службы безопасности ОРТ, одного из которых зовут Владимир Скоропупов. Третьим осужденным был Игорь Провидухин.

В настоящее время Скотланд-Ярд пытается найти Лугового, чтобы взять у него свидетельские показания. Однако, предполагается, что он уже покинул Великобританию, пишет газета The Daily Mail.

По сведениям издания, британские следователи, возбудившие дело по подозрению в умышленном отравлении Литвиненко, собираются допросить Березовского, который по некоторым данным приобрел бывшему сотруднику ФСБ дом в Лондоне стоимостью полмиллиона фунтов стерлингов. Кроме того, газета, ссылаясь на мнение друзей Березовского, утверждает, что он причастен к публикации фотографий Литвиненко в больнице, распространением которых занимается одна из ведущих британских компаний по оказанию услуг в сфере "паблик рилейшнс". Стоимость этих услуг составляет 10 тысяч фунтов в день.

Между тем источники газеты Daily Mail в Скотланд-Ярде полагают, что заговор с целью отравления Литвиненко мог быть частью сложной схемы, направленной на дискредитацию президента России Владимира Путина. Ранее Литвиненко заявлял, что его отравили агенты российских спецслужб. Березовский и Гордиевсий также утверждали, что покушение на бывшего сотрудника ФСБ было совершено по прямому указанию Путина.

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов заявил в понедельник, 20 ноября, что обвинения СВР в причастности к отравлению Литвиненко выглядят, по меньшей мере, неубедительно. Он напомнил, что с 1959 года, когда был ликвидирован украинский националист Степан Бандера, советская, а затем и российская внешняя разведка, не вела работу по физическому устранению неугодных лиц.

Лента.ру