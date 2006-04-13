У Ирана есть тайные атомные знания

Иран не намерен ни с кем вести переговоры относительно своего права на создание мирной ядерной энергетики.

Об этом сегодня заявил Президент Ирана Мамхуд АХМАДИНЕЖАД, передает ИТАР-ТАСС.

"Иран действует на основании как своих обязательств, так и неотъемлемых прав на мирную ядерную энергию", - сказал глава иранской исполнительной власти. "Мы ни с кем не намерены вести переговоры по своим принципиальным правам, и никто не смеет отступать ни на шаг от пути, по которому мы следуем", - добавил Президент.

М.АХМАДИНЕЖАД пообещал, что в будущем Иран услышит "еще более радостные вести". "Исламская Республика достигла прогресса не только в сфере производства ядерного топлива, но и в других областях атомного знания", - сказал он.

Заявление Президента прозвучало в преддверии начинающихся сегодня переговоров по ядерной программе Тегерана между иранским руководством и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Мухаммедом аль-БАРАДЕИ. По прибытии в столичный аэропорт "Мехрабад" он заявил журналистам, что МАГАТЭ намерено призвать Тегеран возобновить мораторий на обогащение урана и другие работы, связанные с этим процессом.