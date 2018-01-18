Огонь и ярость Трампа: из-за бешенного ажиотажа издателю пришлось допечатать миллион экземпляров скандальной книги

Книга «Огонь и ярость: в корридорах Белого дома Трампа», написанная журналистом Майклом Вулффом, вышла 5 января. Всего за 5 дней покупатели приобрели 30 тысяч экземпляров.

Издатель Henry Holt&Co был вынужден экстренно допечатать ещё 1 миллион книг, поскольку число заказов существенно превысило изначальный тираж в 150 тысяч экземпляров, сообщает Новое время.

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В своей книге автор делает довольно громкие заявления. Например, как то, что Трамп и сам не был уверен в своей победе, более того – он даже не собирался выигрывать.

«Дональд Трамп и крошечная группа воинов его кампании были готовы проиграть. И сделать это с огнем и яростью. Они не были готовы к победе. В политике кто-то должен проигрывать, но неизменно каждый думает, что может победить. И вы, скорее всего, не сможете победить, если не верите, что выиграете. Исключение составляет только кампания Трампа, - написал Вулфф в своей книге. - Он не собирался побеждать. Или поражение и было для него победой. Трамп стал бы самым знаменитым человеком в мире — мучеником коварной Хиллари Клинтон».

Также автор рассказывает о страданиях первой Леди США Мелании Трамп, которая, по его словам, была откровенно расстроена победой мужа на выборах.

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В своей книге журналист также приводит примеры того, что Трамп не только не разбирается в политике, но и абсолютно не способен к обучению.

«Это хуже, чем вы можете себе представить. Идиот, окруженный клоунами. Трамп не способен прочитать ничего, ни записки на одну страницу, ни краткие политические документы, ничего. Он уходит на второй половине встреч с мировыми лидерами, потому что ему скучно. И его команда не лучше», - пишет Вулфф.

Напомним, после публикации Дональд Трамп выступил против книги, а также против своего бывшего советника Стива Беннона, который был одним из ключевых источников Вулффа при ее написании.

14 января Трамп в своем твиттере назвал психически больным автора книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Он также выразил уверенность в том, что ведущие СМИ «сходят с ума» из-за его победы на выборах.

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