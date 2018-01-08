Экс-советник Трампа Бэннон отказался от критики в сторону семьи президента

Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон отмежевался от критических комментариев о сыне Дональда Трампа - Трампе-младшем, которые он дал автору книги о Белом доме.

Заявление экс-стратега Белого дома прозвучало в воскресенье, 7 января, сообщает DW.

Бэннон в частности заверил, что обвинения в "предательстве" и "непатриотичности" в адрес сына президента из-за его встречи с русским юристом Натальей Весельницкой, на самом деле были адресованы бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа политтехнологу Полу Манафорту.

В то же время экс-советник Трампа заявил, что считает Трампа-младшего "патриотом" и "хорошим человеком". Беннон также признал, что "сожалеет" из-за своей запоздалой реакции на "ложные сообщения" относительно Трампа-младшего. Это, по мнению Бэннона, отвлекло внимание от "исторических достижений президента" в его первый год на посту.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно о намерении нынешнего хозяина Белого дома судиться против бывшего соратника Бэннона. Поводом стали критические высказывания экс-советника Трампа о действиях семьи последнего во время предвыборной кампании 2016 года, которые Беннон дал автору критического исследования о Трампе журналисту Майклу Вулффу. Само исследование называется "Огонь и ярость: Белый дом при Трампе" (Fire and Fury: Inside the Trump White House).

Хоть продажи книги, что уже успела стать бестселлером, начались в США с 5 января, до этого в интернете были опубликованы отрывки, содержащие и в том числе критические упреки Бэннона в сторону семьи Трампа. Сам американский президент назвал книгу "фейковой" и полной лжи и дезинформации.