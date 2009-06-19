Путин: мы договорились с белорусскими коллегами

Россия и Беларусь договорились проводить единую сельскохозяйственную политику.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Единая Россия», об этом сообщил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на заседании Комиссии по вопросам регионального развития.

В частности, В.ПУТИН сообщил, что белорусское государство субсидирует 24% производства молока, тогда как Россия – только 3%.

«Но мы договорились с нашими белорусскими коллегами о том, что мы будем проводить единую сельскохозяйственную политику. Взаимопонимание есть. Нужно добиться того, чтобы это было реализовано на практике», – сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что белорусские партнеры на 40% превышали объем квот молочной продукции, которая должна была реализовываться на российском рынке. «Это создавало известные трудности для наших производителей молока», – сказал он.

«Как вы знаете, переговоры идут сложно, наши партнеры реагируют на это болезненно и эмоционально. Но экономика есть экономика", – сказал В.ПУТИН.

Он напомнил, что министерству сельского хозяйства России удалось договориться с белорусскими коллегами о том, что во втором-третьем квартале они не будут поставлять в Россию сухое молоко, увеличив объемы поставок сыра, творога и других товаров.

«Надеюсь, что постепенно мы будем все выравнивать, и если выйдем на формирование единого таможенного пространства, то это будет еще один шаг к гармонизации наших отношений», – сказал он.