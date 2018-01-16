В результате нападения на аэропорт в Ливии погибли 20 человек

В результате вооруженного столкновения в аэропорту столицы Триполи убиты, по меньшей мере, 20 человек, а еще примерно 60 ранены.

Об этом сообщили представители правительства национального согласия Ливии, пишет 112.ua со ссылкой на Reuters.

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"Правительство национального согласия сообщило, что вооруженное формирование напало на аэропорт, пытаясь таким образом устроить побег из расположенной рядом с аэропортом тюрьмы боевиков", - говорится в сообщении.

В спецслужбе Ливии добавили, что на аэропорт напали люди лидера боевиков, известного как Башир (Bashir ‘the Cow’).

По информации агентства, стрельба с утра была слышна в столице. Кроме того, в аэропорта Mitiga были приостановлены все полеты.