Два правительства в Ливии договорились о перемирии

20:38, 25 июля 2017
Мир
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Переговоры с представителями противоборствующих сторон провел президент Франции Эммануэль Макрон.

Иллюстрация / REUTERS

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар на переговорах в Париже договорились о перемирии, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Переговоры с представителями противоборствующих сторон провел президент Франции Эммануэль Макрон. «В соответствии с межливийским политическим соглашением и международными договорами, для защиты территории и суверенитета Ливии мы обязуемся прекратить огонь и воздержаться от любого применения вооруженных сил за исключением случаев борьбы с терроризмом», — говорится в коммюнике.

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После свержения и убийства основателя Ливийской Джамахирии полковника Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии единое руководство так и не было сформировано. В настоящее время в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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Теги: #Ливия#Макрон#мировое соглашение