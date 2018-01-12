Бывшего мэра Рима приговорили к двум годам тюрьмы за ужины за счет городского бюджета

Апелляционный суд Италии приговорил бывшего мэра Рима Игнацио Марино на два года лишения свободы. Об этом сообщает ANSA, передает Европейская правда.

В суде первой инстанции Марино ранее был оправдан. Марино обвинили в том, что он использовал официальные банковские счета для оплаты ужинов со своей семьей в ресторанах.

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Прокуратура заявила о 50 подобных случаях на общую сумму 13 тысяч евро. Генеральный прокурор Италии потребовал для бывшего мэра 2,5 года заключения.

Марино предлагал возместить средства, которые, согласно обвинениям, он потратил из городского бюджета. В октябре 2015 года он подал в отставку.

Марино заявил о "политически мотивированном приговоре, учитывая выборы" и пообещал подать кассационную жалобу на приговор Апелляционного суда. "Я никогда не потратил ни одного евро государственных денег на частные цели", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году соратника Макрона заподозрили в махинациях с участием жены и сына.