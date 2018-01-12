Бывшего мэра Рима приговорили к двум годам тюрьмы за ужины за счет городского бюджета
Прокуратура доказала, что экс-мэр 50 раз ужинал на общую сумму 13 тысяч евро. Политик обжалует решение суда.
Апелляционный суд Италии приговорил бывшего мэра Рима Игнацио Марино на два года лишения свободы. Об этом сообщает ANSA, передает Европейская правда.
В суде первой инстанции Марино ранее был оправдан. Марино обвинили в том, что он использовал официальные банковские счета для оплаты ужинов со своей семьей в ресторанах.
Читайте такжеНа Мальте арестовали 10 человек по делу о взрыве авто с журналисткой, расследовавшей коррупцию
Прокуратура заявила о 50 подобных случаях на общую сумму 13 тысяч евро. Генеральный прокурор Италии потребовал для бывшего мэра 2,5 года заключения.
Марино предлагал возместить средства, которые, согласно обвинениям, он потратил из городского бюджета. В октябре 2015 года он подал в отставку.
Марино заявил о "политически мотивированном приговоре, учитывая выборы" и пообещал подать кассационную жалобу на приговор Апелляционного суда. "Я никогда не потратил ни одного евро государственных денег на частные цели", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году соратника Макрона заподозрили в махинациях с участием жены и сына.