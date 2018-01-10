Уже негде показать свой "мачизм": российский политолог рассказал о проблеме Путина перед выборами

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину негде продемонстрировать свой "мачизм", у него было три всплеска популярности, связанных с чеченской, грузинской и украинской войнами.

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У лидера страны перед президентскими выборами есть проблема — "он бы хотел в очередной раз совершить подвиг, но негде, потому что со всех сторон уже готовы его встретить", рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, сообщает Главред.

"К сожалению для Путина, ему просто негде продемонстрировать этот свой "мачизм". У него было три всплеска популярности, связанных с тремя войнами: чеченской, грузинской и украинской. Сейчас ему больше негде воевать, потому что его везде ждут", — отметил собеседник.

По словам эксперта, глава России "воюет успешно только в том случае, если его не ждут". "Что в Грузии к этому были не готовы, что в Крыму… Из Сирии он попытался вывести войска. Не знаю, удастся ли ему это. Полностью — наверное, нет", — добавил аналитик.

"Но начинать новую "мачистскую" кампанию просто нет ресурсов. Поэтому у Владимира Владимировича перед выборами 18 марта есть проблема: он бы хотел в очередной раз совершить подвиг, но негде, потому что со всех сторон уже готовы его встретить, причем встретить с оружием", — подчеркнул Орешкин.

"Соответственно, если ему удастся совершать подвиги, то только внутри России. А тут уже вроде все совершено — всех, кого можно, уже посадили, и радости это не вызывает", — добавил политолог.