Эксперт рассказал о сказках, которыми живут Кремль и вся Россия

Об этом в интервью ОNLINЕ.UA рассказал российский политолог и политический географ Дмитрий Орешкин.

"Геополитика конца XIX-начала ХХ века сейчас неактуальна. Тогда доминировала геополитика площадей, а в XXI веке ей на смену пришла геополитика потоков: информационных, финансовых, сырьевых, миграционных и других. Теперь не нужно контролировать площадь, чтобы ее использовать. Это в XIX веке была борьба за рынки сбыта и природные богатства. Тогда политический контроль над территориями конвертировался в экономический контроль. Сегодня политический контроль над территорией уже не так актуален", — сказал политолог.

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В качестве подтверждения своих слов он привел простой пример. "Например, нефтяные или газовые потоки подчиняются не политическому контролю, а интересам глобального рынка. Кто платит — туда и продают. Неважно, что Туркмения контролирует газ на своей территории. Важно, куда и через кого она может его продавать. Соответственно, она имеет газопроводы в Китай и хочет построить газопровод через Каспийское море в Европу (сегодня также строится газопровод ТАПИ, по которому планируется поставлять туркменский газ в Афганистан, Пакистан и Индию, — Ред.). Поэтому завоевывать Туркмению или Узбекистан нет смысла", — объяснил эксперт.

Орешкин подчеркнул, что сказками о необходимости тотального контроля над сырьем и рынками сбыта россиян "кормят" по сей день. "Идея "Хартленда" (согласно которой, важнейшую историческую роль играет контроль над массивной северо-восточной частью Евразии, — Ред.), которая была мистической еще при создании, — просто сказка. К сожалению, руководство РФ и большинство граждан живут такими сказками. Поэтому россиянам рассказывают, что США захватили Ливию и свергли режим Каддафи, чтобы контролировать ливийскую нефть", — сказал российский политолог.

Ранее Орешкин заявлял, что у российского руководства с каждым днем все более ограничиваются возможности. В частности, неподъемными для России становятся Донбасс и аннексированный Крым.