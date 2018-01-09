"Самая крутая обезьянка в джунглях": The Weeknd отказался сотрудничать с H&M из-за расистской рекламы

Шведский ретейлер H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции. На одном из фото чернокожий мальчик позирует в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях".

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После критики известная компания удалила рекламу. Ретейлер извинился за оскорбление. В компании пообещали, что будут работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.

На рекламу отреагировал кандский исполнитель The Weeknd: он заявил, что больше не будет сотрудничать с H&M.

"Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M", — написал он в Twitter.