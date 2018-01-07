Взрыв возле метро в Стокгольме: полиция рассказала подробности
15:41, 07 января 2018
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Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.
REUTERS
По последним данным властей Стокгольма, при взрыве возле метро Ворбю пострадали два человека, сообщает Reuters.
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По словам представителя полиции, неустановленный предмет взорвался после того, как его поднял мужчина, а значит, нет оснований полагать, что это был теракт.
Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.
Как сообщалось ранее, что в результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек.
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