Взрыв возле метро в Стокгольме: полиция рассказала подробности

По последним данным властей Стокгольма, при взрыве возле метро Ворбю пострадали два человека, сообщает Reuters.

Читайте такжеОтветственность за взрыв в Петербурге взяло на себя "ИГ"

По словам представителя полиции, неустановленный предмет взорвался после того, как его поднял мужчина, а значит, нет оснований полагать, что это был теракт.

Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.

Как сообщалось ранее, что в результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек.