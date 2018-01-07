Взрыв возле метро в Стокгольме: полиция рассказала подробности

15:41, 07 января 2018
Мир
1123 0

Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.

REUTERS

По последним данным властей Стокгольма, при взрыве возле метро Ворбю пострадали два человека, сообщает Reuters.

Читайте такжеОтветственность за взрыв в Петербурге взяло на себя "ИГ"

По словам представителя полиции, неустановленный предмет взорвался после того, как его поднял мужчина, а значит, нет оснований полагать, что это был теракт.

Станция Ворбю и прилегающая площадь были закрыты, пока полиция проводила проверки.

Как сообщалось ранее, что в результате взрыва на станции метро в Стокгольме был ранен человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв возле метро Стокгольма