В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв - СМИ

В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро. Согласно информации, взрыв произошел на станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинг.

Об этом сообщает местный телеканал TV2. В частности сообщается, что в результате взрыва один человек получил серьезные ранения.

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Ранее стало известно, что из-за взрыва на складе пиротехники в Мексике погибли 4 человека.