В Стокгольме возле станции метро произошел взрыв - СМИ
13:54, 07 января 2018Мир
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В результате взрыва один человек получил серьезные ранения.
Иллюстрация / REUTERS
В Стокгольме произошел взрыв возле станции метро. Согласно информации, взрыв произошел на станции метро Varby gard, расположенной в муниципалитете Хаддинг.
Об этом сообщает местный телеканал TV2. В частности сообщается, что в результате взрыва один человек получил серьезные ранения.
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Ранее стало известно, что из-за взрыва на складе пиротехники в Мексике погибли 4 человека.
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