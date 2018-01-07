В Австрии в результате схода лавины погибли двое лыжников
00:28, 07 января 2018
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Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальса в восточном Тироле, когда на них сошла лавина.
Еще одному лыжнику удалось спастись / zak.depo
Спасатели в субботу нашли тело второго из лыжников, которых накрыло лавиной в Австрии днем ранее.
Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle.
Двое жителей Баварии катались на лыжах вблизи села Кальс в западном Тироле, когда на них сошла лавина.
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Тело одного из лыжников было найдено в пятницу в двухметровым слоем снега. Второго мужчину нашли только в субботу.
"Медики подтвердили, что он погиб" - сообщили в полиции.
Еще одному лыжнику удалось спастись. Он и вызвал службу спасения. Отмечается, что в спасательной операции участвовали 70 человек.
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