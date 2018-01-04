Самолет Путина не мог сесть в Хакасии - СМИ

Самолет президента России не мог сесть в аэропорту Абакана (Хакасия) из-за густого тумана.

"Самолет специального летного отряда "Россия" с бортовым номером RA-96016 не может совершить посадку в аэропорту Абакана из-за густого тумана", — сообщил FlashSiberia источник в авиационных кругах региона.

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По данным сайтов, отслеживающих перемещение самолетов, борт № 1 вошел в зону аэропорта Абакана около 17.00 по местному времени (12.00 по Киеву), после чего, заняв эшелон в 2900 метров, начал кружить.

В 17.46 по местному времени (12.46 по Киеву) самолет совершил посадку в аэропорту Абакана. В Хакасии российский президент намерен отдохнуть несколько дней.

Ранее после посещения Финляндии президент России Владимир Путин решил возвращаться домой не с пустыми руками. Местные журналисты сняли, как в самолет Путина работники аэропорта грузят ящики с элитным алкоголем.