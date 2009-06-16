Россия "выдворила" наблюдателей ООН из Закавказья

Сегодня истекает срок мандата миссии наблюдателей ООН в Закавказье, передает Би-Би-Си.

Продлить мандат не позволила Россия, воспользовавшись правом вето в ходе заседания Совета Безопасности ООН и заблокировав проект резолюции ООН с предложением продлить срок полномочий наблюдателей в регионе Грузии и Абхазии.

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун выразил сожаление по поводу того, что Совбез ООН так и не смог прийти к единому мнению по вопросу Закавказья.

Ранее сообщалось, что в восемь часов утра по московскому времени миссия наблюдателей ООН в регионе Грузии и Абхазии прекратит свою работу.

Постпред России при ООН Виталий ЧУРКИН заявил, миссия ООН в регионе Грузии и Абхазии окончательно прекратит работу уже в 8:00 по московскому времени 16 июня, и затем начнется процесс по ее сворачиванию.

Россия была не согласна с названием миссии и некоторыми другими формулировками, подтверждающими территориальную целостность Грузии.

Ранее МИД России выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за возможное свертывание миссии наблюдателей ООН в Закавказье на западных членов Совета Безопасности ООН.

"Международное сообщество должно четко осознать все последствия варварского нападения на мирный Цхинвал 8 августа 2008 года: тем самым режим СААКАШВИЛИ поставил крест на территориальной целостности своей страны, а на карте мира появились два новых государства - Республики Абхазия и Южная Осетия", - говорится в заявлении российского МИД.

В феврале этого года Совет Безопасности ООН единогласно продлил мандат наблюдателей до 15 июня.

Абхазия требовала изменить мандат и название миссии, угрожая в противном случае не допустить наблюдателей на территорию, подконтрольную Сухуми.

Миссия, созданная 14 лет назад для мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, который был установлен после первой войны между Тбилиси и абхазскими сепаратистами, изначально называлась "Миссия по наблюдению в Грузии".

В результате давления России Совет Безопасности ООН одобрил текст резолюции, в котором это название не упоминается и вообще не встречается слово "Грузия".

В Абхазии сейчас находятся около 170 наблюдателей ООН.