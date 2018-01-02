Конституционный суд в Молдове приостановил полномочия президента Додона

В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Игоря Додона.

Как сообщает издание Ziarul de Garda, 28 декабря Демократическая партия обратилась в Конституционный суд с просьбой констатировать обстоятельства, при которых возможно временное исполнение обязанностей президента.

Ходатайство депутатов является следствием того, что Додон повторно отклонил кандидатуры на министерские должности, представленные правительством Павла Филипа. Свое решение лидер молдавского государства объясняет тем, что кандидаты не соответствуют должности, а некоторые из них прямо или косвенно были замешаны в банковской краже, сообщает издание.

О перестановке в Кабинете министров стало известно 19 декабря.

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Инициатива изменений в Кабмине не понравилась лидеру молдавского государства. Однако президент 21 декабря утвердил отставку 6 членов правительства. На следующий день, 22 декабря, Додон отклонил новые кандидатуры на освободившиеся должности и 28 декабря повторно отклонил выдвинутые кандидатуры на министерские должности.

Чтобы утвердить данные кандидатуры, Демпартия подала 28 декабря запрос в Конституционный суд. Сегодня, 2 января, Конституционный суд постановил временно отстранить Додона от права назначать новых министров.

Ziarul de Garda отмечает, что, согласно законодательству страны, если должность президента Молдовы становится вакантной, либо если президент отстранен от должности или временно не может исполнять свои обязанности, временное исполнение его обязанностей возлагается на председателя парламента (в данном случае – Андриана Канду) или премьер-министра (Павла Филипа) в указанной последовательности.

Ранее уже был прецедент, когда президент был временно отстранен от должности. В октябре новый министр обороны был утвержден в обход президента. Для того, чтобы назначить министра, должность которого была вакантна с декабря прошлого года, пришлось приостановить полномочия главы государства. Конституционный суд Республики Молдова 17 октября постановил, что министр обороны будет назначен не указом президента, а указом спикера парламента. Через три дня суд принял другое беспрецедентное решение – приостановить полномочия президента.