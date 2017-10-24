В Молдове назначили министра обороны без согласия и участия президента

Указ о назначении Евгения Стурзы министром обороны Молдовы подписал председатель парламента Андриан Канду, временно исполняющий обязанности президента. Как сообщает молдавское издание Publika.md, новый глава ведомства, 32-летний Стурза уже принес присягу.

С 2015 года он является заместителем председателя Народно-европейской партии Молдовы. Обязанности главы оборонного ведомства Молдовы до сих пор исполнял замминистра Георгий Галбура.

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Пост министра обороны стал вакантным в декабре 2016 года. Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и указ об его отставке подписал президент Молдовы Игорь Додон.

Додон обвинил Шалару в "заигрываниях" с НАТО, напомнив о нейтральном статусе Молдовы. Также президента возмутила выставка американской военной техники на Площади великого национального собрания 9 мая.

Как сообщает NewsMaker, Конституционный суд (КС) Молдовы 20 октября рассмотрел запрос правительства, в котором правительство страны просило определить обстоятельства, при которых оправдано временное исполнение обязанностей президента при одобрении кандидатуры министра обороны. Также правительство попросило КС назначить того, кто исполнит эти обязанности.

Суд постановил, что обстоятельствами, при которых оправдано временное исполнение обязанностей главы государства, является факт отказа Додона выполнять свои конституционные обязанности. В частности, считают конституционные судьи, президент был обязан утвердить кандидатуру министра обороны Стурзы, которую дважды предложил премьер-министр.

При этом в своем постановлении от 20 октября КС не указал, кто точно должен подписать указ за президента - спикер парламента или премьер-министр.

Ранее, 17 октября, Конституционный суд решил, что в случае отказа президента назначить предложенного Демократической партией министра обороны, это могут сделать спикер или премьер без согласия и участия президента.

Комментируя решение КС, Додон заявил, что не признает назначенного таким образом министра обороны. Решение Конституционного суда он назвал узурпацией власти и пообещал, что правящая Демпартия и КС «ответят за все беззакония».

Как сообщал УНИАН, ранее Додон заявил, что мандат президента Молдовы был дан ему Богом.