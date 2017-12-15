ЕС не удалось договориться о реформировании системы миграционных квот

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не достигли соглашения по реформированию системы квот на расселение мигрантов. Об этом по итогам переговоров сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает kommersant.ru. По его словам, теперь этот вопрос будет передан на рассмотрение в Совет ЕС на уровне министров.

Читайте такжеГермания увеличит выплаты иммигрантам за возвращение на родину - СМИРютте рассказал, что в ходе переговоров обсуждались три основных вопроса: борьба с первопричинами миграции, необходимость решения по финансированию и необходимость вовлечь все 27 стран-членов в систему квот. Премьер-министр Нидерландов сообщил, что по первым двум вопросам взгляды сторон совпадают. «Но по вопросу солидарности в ходе дискуссии были заявлены те же позиции, которые вы слышали при приезде лидеров на саммит, и они соответствуют тем, которых они придерживаются последние пару месяцев», - сказал он.

Напомним, несколько лет назад в Европе начался миграционный кризис, в результате которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Брюссель ввел для европейских государств квоту по приему мигрантов, однако не все государства - в частности, Польша, Словакия, Венгрия - согласились ее исполнять.