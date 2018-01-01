В Коста-Рике упал самолет, 12 человек погибли
05:15, 01 января 2018
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На борту небольшого самолета местной компании Nature Air находились двое пилотов и десять пассажиров.
Иллюстрция REUTERS
В Коста-Рике накануне Нового года произошла авиакатастрофа.
Издание El Periodico сообщает, что в результате крушения самоета погибли по меньшей мере 12 человек.
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Сейчас информация о жертвах уже подтверждена со стороны правоохранителей. Там говорят, что на борту небольшого самолета местной компании Nature Air находились двое пилотов и десять пассажиров. Есть сообщения о том, что все пассажиры были иностранцами. Об обстоятельствах и причинах трагедии пока сведений нет, кроме того, что она произошла в горах провинции Гуанакасте.
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