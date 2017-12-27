ЦИК России принял к рассмотрению документы Путина для выдвижения кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Российской Федерации приняла к рассмотрению документы действующего президента Владимира Путина для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в марте 2018 года. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Путин прибыл лично на подачу документов.

Читайте такжеВ России перед выборами запретили печатать листовки с критикой власти«Документы приняты, успехов в Новом году », - сказал представитель ЦИК.

Ранее Путин заявил, что намерен выдвигаться как самовыдвиженец. Пакет документов, представляемых в ЦИК кандидатом-самовыдвиженцем, должен содержать ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах и расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

На этапе регистрации самовыдвиженцам предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку - не менее 300 тыс., причем на один регион должно приходиться не более 7,5 тыс. подписей.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря президент РФ Владимир Путин объявил, что у действующей власти в РФ нет конкурентов, и он намерен принимать участие в выборах главы государства как самовыдвиженец.

Путин занимал пост президента России в период с 2000 по 2008 годы. С 2008 по 2012 годы он был премьер-министром страны, а с 2012 года, после внесения изменений в Конституцию, был избран президентом уже на шесть лет.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.