Ночлег под мостом, алкоголь и наркотики: брат Мадонны вернулся в семью после 7 лет жизни на улице

Старший брат Мадонны, 61-летний Энтони Чикконе семь лет прожил на улице, ночуя под мостом в Мичигане. Но, как сообщает западная пресса, недавно он прекратил бродяжничать и вернулся в семью, передает Marieclaire.

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Об этом сообщил еще один брат Мадонны и ее бывший директор - 57-летний Кристофер Чикконе. Он признался, что Энтони прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и только сейчас вернулся домой, хотя певица не раз предлагала ему помощь.

На улице мужчина оказался после того, как его выгнали из дома из-за алкоголизма - он пил вино прямо из чанов на семейном винограднике.