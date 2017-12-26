Ночлег под мостом, алкоголь и наркотики: брат Мадонны вернулся в семью после 7 лет жизни на улице
16:35, 26 декабря 2017Мир
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Брат Мадонны прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и только сейчас вернулся домой, хотя певица не раз предлагала ему помощь.
REUTERS
Старший брат Мадонны, 61-летний Энтони Чикконе семь лет прожил на улице, ночуя под мостом в Мичигане. Но, как сообщает западная пресса, недавно он прекратил бродяжничать и вернулся в семью, передает Marieclaire.
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Об этом сообщил еще один брат Мадонны и ее бывший директор - 57-летний Кристофер Чикконе. Он признался, что Энтони прошел курс лечения от алкогольной и наркотической зависимости и только сейчас вернулся домой, хотя певица не раз предлагала ему помощь.
На улице мужчина оказался после того, как его выгнали из дома из-за алкоголизма - он пил вино прямо из чанов на семейном винограднике.
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