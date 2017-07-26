СМИ: исполнитель главной роли в фильме "Один дома" "снова выглядит здоровым"

Актер из фильмов "Один дома" Маколей Калкин нечасто появляется на публике. На опубликованных ранее фотографиях он выглядел нездоровым - чрезмерно худым и неопрятным.

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23 июля 2017 года Калкина сфотографировали на заправке Западного Голливуда. Фото поразило СМИ и пользователей соцсетей - Калкин преобразился и стал выглядеть лучше, он носит очки.

Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым». На три пачки сигарет в его руках издание, видимо, решило не обращать внимания, отмечает Meduza.

В последние годы у 36-летнего актера были проблемы с наркотиками. В 2004 году Калкин был арестован с 17 граммами марихуаны и двух других запрещенных веществ.

В 2014 Калкин выступал со своей группой The Pizza Underground в клубе в Манчестере, но произошел неприятный инцидент - аудитории не понравилась игра на инструменте казу, они забросали музыкантов разными предметами и сорвали выступление.