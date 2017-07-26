СМИ: исполнитель главной роли в фильме "Один дома" "снова выглядит здоровым"
Попавшее в интернет фото Калкина позволяет порадоваться за него, так как актер стал выглядеть явно лучше.
Актер из фильмов "Один дома" Маколей Калкин нечасто появляется на публике. На опубликованных ранее фотографиях он выглядел нездоровым - чрезмерно худым и неопрятным.
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23 июля 2017 года Калкина сфотографировали на заправке Западного Голливуда. Фото поразило СМИ и пользователей соцсетей - Калкин преобразился и стал выглядеть лучше, он носит очки.
Журнал Menʼs Health пишет, что теперь актер «снова выглядит здоровым». На три пачки сигарет в его руках издание, видимо, решило не обращать внимания, отмечает Meduza.
В последние годы у 36-летнего актера были проблемы с наркотиками. В 2004 году Калкин был арестован с 17 граммами марихуаны и двух других запрещенных веществ.
В 2014 Калкин выступал со своей группой The Pizza Underground в клубе в Манчестере, но произошел неприятный инцидент - аудитории не понравилась игра на инструменте казу, они забросали музыкантов разными предметами и сорвали выступление.