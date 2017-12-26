В России перед выборами запретили печатать листовки с критикой власти

В России начали рассылать по типографиям предупреждения о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным акциям, в период подготовки и проведения выборов президента РФ.

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Одно из таких уведомлений, составленное отделом экономической безопасности и противодействию коррупции УВД по Западному административному округу Москвы МВД РФ, опубликовал российский оппозиционер Алексей Навальный.

При появлении запросов о печати подобной продукции руководству типографии предлагается незамедлительно уведомить об этом правоохранительные органы.

Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2017

Напомним, 25 декабря Центризбирком РФ отказал Навальному в регистрации кандидатом на выборах президента России. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости.

Президентские выборы в России запланированы на 18 марта 2018 года - день аннексии украинского Крыма.