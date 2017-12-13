Подозреваемым в убийстве Вороненкова продлили меру пресечения

Голосеевский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Читайте такжеВдова Вороненкова отреагировала на информацию о раскрытии его убийства«По решению суда срок содержания под стражей подозреваемых продлен до 13 февраля 2018 года включительно», - говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, 36-летний житель города Павлоград Днепропетровской области (соучастник убийства, исполнявший роль водителя), а также его 39-летний сообщник (уроженец Херсонской области), который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается и находится на завершающей стадии.

Как сообщал УНИАН, бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта в центре Киева.

В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший Павел Паршов, который позже скончался от ранений.

9 октября генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех участников группы, причастных к убийству.

По данным следствия, Паршов, который стрелял в Вороненкова, был в сговоре с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны. Юрий Василенко и Ярослав Левенец находятся в розыске за пределами Украины.

Луценко также сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин.

По данным следствия, у Тюрина был личный мотив для убийства - 8 лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой - жены Вороненкова.

Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ. По версии следствия, убийство готовилось вместе с руководством ФСБ России.