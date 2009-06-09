Газпром опять пугает Еврокомиссию Украиной

Российский газовый монополист "Газпром" предупредил Еврокомиссию о рисках, связанных с возможным невыполнением Украиной контрактных обязательств по приобретению российского газа, но пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить нового энергетического кризиса.

Об этом сообщил представитель управления информации российского газового холдинга, передает РИА Новости.

Во вторник по инициативе Еврокомиссии в центральном офисе "Газпрома" состоялась рабочая встреча заместителя председателя правления холдинга Александра МЕДВЕДЕВА и представителей Еврокомиссии.

Делегация Еврокомиссии была подробно проинформирована о рисках, связанных с возможным невыполнением Украиной контрактных обязательств по приобретению российского газа.

"Особое внимание делегации было обращено на то, что надежность транзита газа в Европу по территории Украины в предстоящий зимний период будет напрямую зависеть от способности НАК "Нафтогаз Украины" своевременно приобрести и закачать в свои ПХГ необходимое количество газа. В этой связи было отмечено тяжелое финансовое положение "Нафтогаза Украины", - сказал представитель управления информации.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что "Газпром" будет делать все возможное, чтобы не допустить еще одного энергетического кризиса, и полностью открыт для совместного решения этого крайне важного вопроса.

В состав делегации Еврокомиссии вошли директор по вопросам Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии директората внешних отношений Гуннар ВИГАНД, глава оперативной группы по энергетической и ядерной безопасности, советник по энергетике Фаузи БЕНСАРСА, начальник департамента по международным отношениям в области энергетики Паола МАРКЕС, посол Еврокомиссии в России Марк ФРАНКО и др.

Как сообщалось ранее, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ 4 июня решил направить в Москву и Киев комиссию "по установлению фактов" в ситуации с поставками газа. На основе анализа, который представят эксперты по итогам поездок в Россию и в Украину, Ж.БАРРОЗУ подготовит доклад по ситуации с газовыми поставками к саммиту ЕС 17-18 июня в Брюсселе.

Координационная группа ЕС по газу соберется на заседание в бельгийской столице 18 июня, чтобы с участием представителей "Газпрома" и "Нафтогаза" обсудить ситуацию с платежеспособностью Украины по расчетам за российское топливо.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН в начале июня заявил, что проблемы с оплатой газа Украиной могут вызвать остановку транзита газа в Европу уже в конце июня.

Как сообщили в понедельник в "Газпроме", "Нафтогаз Украины" в полном объеме рассчитался за майские поставки. По данным "Нафтогаза", в мае 2009 года компания получила от "Газпрома" 2,376 млрд. куб. м российского газа, в том числе для закачивания в подземные хранилища, общей стоимостью 646,8 млн. долларов.

Соглашения о поставках газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый кризис", в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.