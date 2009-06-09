Москва уверяет, что это не она давит на Лукашенко, а ЕС

Министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ заявляет, что Россия не будет «упрашивать» Беларусь признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Беларуси Сергеем МАРТЫНОВЫМ в Москве.

«Мы никогда не упрашивали и не будем упрашивать признавать Южную Осетию и Абхазию», - заявил С.ЛАВРОВ.

Он отметил, что руководство Беларуси говорило о том, что этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с белорусским законодательством.

«Мы никогда не увязывали эту тему с вопросами практического взаимодействия наших государств», - заверил он.

Кроме этого, С.ЛАВРОВ заявил, что такие «привязки» публично делали официальные представители Европейского Союза, которые поставили условие перед Беларусью - участие в «Восточном партнерстве» в обмен на непризнание Южной Осетии и Абхазии.

«Я убежден, что в отношениях между РФ и Республикой Беларусь как между партнерами, союзниками мы должны и будем действовать по-партнерски, не будем поддаваться различного рода эмоциям, конъюнктурным соображениям и будем работать в интересах наших двух братских народов», - сказал он.

В свою очередь, С.МАРТЫНОВ заявил, что Беларусь не приемлет подобного рода «увязок» ни со стороны ЕС, ни со стороны РФ. По его словам, об этом не однократно говорил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Россия приняла решение о выделении Беларуси в 2009 года кредита в размере 2 млрд. долл. тремя траншами, последний из которых в размере 500 млн. долл. должен был поступить в апреле 2009 года. Однако, 28 мая министр финансов России Алексей КУДРИН заявил об отсрочке выделения последней части кредита в связи с угрозой неплатежеспособности со стороны Беларуси.

5 июня Президент Беларуси впервые официально заявил о том, что Россия при выделении кредита белорусскому правительству выдвинула требование о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

А.ЛУКАШЕНКО сообщил, что при обсуждении в рамках СНГ вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии он был единственным, кто предложил поддержать российскую позицию. «…Спросите у МЕДВЕДЕВА, задайте ему вопрос о моей позиции. И я российскому руководству сказал, как мы решим эту проблему. У них больше вопросов не было. Но тем не менее... Уже дошло до того, что приехали, сказали: будет Осетия и Абхазия - значит, будет 500 миллионов долларов. Вы знаете, мы не хотим «продавать» никакие вопросы и никаких позиций. У нас в истории этого не было и не будет. Мы решим сами этот вопрос…», - пояснил глава Белорусского государства.