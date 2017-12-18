В Финляндии разгорелся скандал из-за публикации о центре слежения за войсками РФ

Президент Финляндии Саули Ниинистё объявил о возбуждении уголовного дела из-за публикации журналистского расследования в газете Helsingin Sanomat.

Как передает Радио Свобода, в материале под названием "Секретное место Финляндии", опубликованном 16 декабря, рассказывается о центре радиоэлектронной разведки министерства обороны Финляндии, расположенном в городе Тиккакоски.

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Этот центр занимается мониторингом передвижения российских вооруженных сил, как минимум на территории бывшего Ленинградского военного округа. Кроме того, ранее здесь изучалась возможность установить системы слежения за российским газопроводом "Северный поток", говорится в публикации.

О возбуждении уголовного дела по факту утечки секретных документов объявил главный редактор Helsingin Sanomat Эса Мякинен. По его словам, об этом стало известно из пресс-релиза президента Ниинистё. Управление уголовной полиции Финляндии сообщило в Twitter, что официальная информация о возбуждении уголовного дела появится не ранее понедельника, 18 декабря.

Мякинен объяснил решение о публикации расследования тем, что полномочия комплекса электронной разведки в Тиккакоски могут быть в ближайшее время расширены. По его словам, в Финляндии готовятся новые поправки к закону о разведке, которые позволят спецслужбам также контролировать интернет-трафик. Главный редактор газеты Helsingin Sanomat считает, что новый закон нарушит право граждан на конфиденциальность. Журналист подчеркнул, что задача газеты – контролировать действия властей. По словам Мякинена, редакция опубликовала только часть данных, которая не ставит под угрозу безопасность страны.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что информацию Helsingin Sanomat следует проверить. Если она подтвердится, то это будет "неожиданным ходом", поскольку Москва не ожидала таких действий от "коллег из Финляндии".