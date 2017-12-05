Финляндия обвинила Россию во вторжении ее самолета в воздушное пространство страны

Министерство обороны Финляндии подозревает, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны. Инцидент произошел над Балтийским морем утром 5 декабря. Грузовой или пассажирский Ту-154 обнаружили в небе к югу от финского города Порвоо, сообщает Радио Свобода.

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Пограничная служба Финляндии расследует произошедшее. Уточнять, поднимали ли в воздух истребители, власти страны отказались. Российская сторона пока не комментирует инцидент.

С начала российской агрессии в Украине в 2014 году Эстония, Латвия и Финляндия неоднократно обвиняли Россию во вторжении в их воздушное пространство. В конце ноября США заявили об опасном маневре российского истребителя над Черным морем. Тогда он пролетел примерно в 15 метрах от американского самолета.