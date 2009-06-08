Генпрокуратура РФ реабилитировала членов царской семьи Романовых

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о реабилитации членов царской семьи Романовых, подвергшихся репрессиям в 1917-1918 годах.

Как передает ИТАР-ТАСС, официальный представитель Генпрокуратуры России Марина ГРИДНЕВА сообщила, что "на основании закона "О реабилитации жертв политических репрессий" Генеральной прокуратурой РФ принято решение реабилитировать: Романова Михаила Александровича, Романову Елизавету Федоровну, Романова Сергея Михайловича, Романова Иоанна Константиновича, Романова Константина Константиновича, Романова Игоря Константиновича".

По словам представителя Генеральной прокуратуры, анализ обстоятельств, подтвержденный документально архивными материалами, "позволяет сделать вывод о том, что все эти лица подверглись репрессии в виде ареста, высылки и нахождения под надзором органов ЧК без предъявления обвинения в совершении конкретного преступления по классовым и социальным признакам".