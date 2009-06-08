«Народники» получили большинство голосов на выборах в Европарламент

Консервативные народные партии получили большинство голосов на выборах в Европейский парламент.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Европарламента.

По предварительным данным, по состоянию на 03.07 по среднеевропейскому времени представители партий, входящих в группу “народников”, получают почти 36% голосов, или 267 мест из 736-ти.

На втором месте с большим отрывом остаются социалисты - 159 мест, 81 место получат представители партий, входящих в группу либеральных, 51 - “зеленые”, 35 - группы “Союз за Европу наций”, 33 – представители объединенных левых, 20 – группы “Независимость/Демократия”, 90 – представители других политических сил.

Явка избирателей по состоянию на 03.07 составила 43,09%.

“Народные” партии победили на выборах в основных странах-членах ЕС. Так, во Франции с большим отрывом лидирует партия Президента Николя САРКОЗИ “Союз за народное движение”.

Согласно предварительным результатам, партия Н.САРКОЗИ получит 30 мест в новом составе Европарламента против 17 в предыдущем составе. В то же время существенно сдали свои позиции французские социалисты: они получат только 14 мест против 31-го в нынешнем составе.

Кроме того, в Европарламент пройдут французские “зеленые” – 14 мест, представители либералов – партия “Демократическое движение” – 6 мест, представители объединенных левых – 4 места, представители ультраправого Национального фронта – 3 места (против 7 в нынешнем составе), а также один представитель партии Libertas, основанной в Европе ирландским противником Лиссабонского соглашения Декланом ГЕНЛИ.

Явка избирателей во Франции составила 40,48%.

В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия действующего премьер-министра страны Сильвио БЕРЛУСКОНИ “Народ свободы”.

По состоянию на 03.07 по среднеевропейскому времени партия С.БЕРЛУСКОНИ получила 34,7% голосов избирателей и 29 мест в Европарламенте из 72-х мест для Италии. На втором месте – левоцентристская Демократическая партия Италии, получившая 26,3% голосов избирателей, или 22 места в Европарламенте. Третье место у националистической “Лиги Севера”, которая получила 9,5% голосов избирателей, или 8 мест в Европарламенте. В Европарламент также прошли Союз христианских демократов и демократических центристов, получивших 6 мест и 6,6% голосов избирателей, и итальянских либералов: 7 мест, 8,0% поддержки.

Явка на выборах в Италии составила 66,46%.

В Польше на выборах в Европарламент лидирует партия премьер-министра Дональда ТУСКА “Гражданская платформа”.

По состоянию на 03.07 по среднеевропейскому времени партия премьера получила 45,2% голосов избирателей и получит 24 места в Европарламенте из 50-ти. Консервативная партия Ярослава КАЧИНСКОГО “Право и справедливость” занимает второе место, получив 29,5% голосов избирателей и 16 мест в Европарламенте. Польские левые получили 12% голосов избирателей и 6 мест в Европарламенте. Еще 4 места получит Польская народная партия, которая вместе с “Гражданской платформой” входит в группу народных партий. Ее поддержка составила 7,9% избирателей.

Общая явка избирателей в Польше составила лишь 27,4% - один из самых низких показателей в Европе.

В Германии лидирует партия канцлера Ангелы МЕРКЕЛЬ Христианско-демократический союз, которая получила 30,7% голосов избирателей и 34 места в Европарламенте из 99 мест Германии. На втором месте социально-демократическая партия Германии, которая получила 20,8% голосов избирателей, или 23 места в Европарламенте. Кроме того, в Европарламент прошли “зеленые” – 12,1% голосов, или 14 мест, Свободная демократическая партия – 11% голосов, или 12 мест, Левая партия – 7,5% голосов, или 8 мест и Христианско-социальный союз – 7,2% голосов, или 8 мест.

Явка избирателей в Германии составила 43,3% избирателей.