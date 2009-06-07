Сегодня завершаются выборы в Европарламент

Сегодня в странах Европейского Союза завершаются выборы в Европарламент.

Как сообщает Би-Би-Си, среди государств, где выборы проходят в воскресенье, - Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Литва и Эстония.

Согласно опубликованному 5 июня опросу общественного мнения, 64% жителей стран ЕС не проявляют интереса к выборам в Европарламент. Во Франции этот показатель достигает 73%, а в Германии - 67%. Французские СМИ выразили озабоченность резким падением интереса населения государств-членов Евросоюза к институтам ЕС, в частности к Европарламенту.

Как сообщал УНИАН, выборы стартовали в четверг, 4 июня.

27 стран Евросоюза должны избрать 736 депутатов Европарламента. Окончательные итоги выборов станут известны 11 июня.