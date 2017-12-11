В ЕС заявили о готовности способствовать перезапуску мирного процесса на Ближнем Востоке

Евросоюз намерен усилить работу над тем, чтобы перезапустить мирный процесс на Ближнем Востоке. Об этом заявила верховная представительница ЕС по внешней политики и безопасности Федерика Могерини во время встречи в понедельник, 11 декабря, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он прибыл в Брюссель для участия в заседании Совета ЕС по иностранных дела, как пишет DW.

"Мы верим, что в интересах Израиля, особенно в интересах безопасности Израиля, - найти устойчивое и всеобъемлющее решение израильско-палестинского конфликта", - подчеркнула Могерини и добавила: "Поэтому ЕС усилит свою работу (...) над тем, чтобы перезапустить мирный процесс, даже если кажется, что сейчас сложные времена". Одновременно Могерини осудила "в сильнейший возможный способ все атаки на евреев во всем мире, включительно с Европой, а также на Израиль и израильских граждан". Она также отметила, что визит Нетаньяху - историческая возможность, ведь со времени последнего визита премьера Израиля в ЕС прошло 22 года.

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В начале своего выступления, стоя рядом с Могерини, Нетаньяху заявил, что "израильская разведка предотвратила десяткам террористических атак, многим из них - на европейской территории". И добавил: "Израиль является самой сильной силой на Ближнем Востоке, которая противостоит распространению воинствующего ислама".

Премьер-министр Израиля также выразил надежду, что в будущем большинство государств Европы признают Иерусалим столицей Израиля. Комментируя объявление президента США Дональда Трампа относительно Иерусалима Нетаньяху сказал: "Я думаю, то, что президент Трамп сделал, это прямо представил факты. Мир основывается на признании реальности. Я думаю, что факт, что Иерусалим является столицей Израиля, является четко очевидным для вас всех".

Первым шагом к миру он назвал "признание еврейского государства". По мнению Нетаньяху, пришло время, чтобы палестинцы признали, что Иерусалим является столицей Израиля. "Я верю, что хотя мы еще не имеем согласия, но это произойдет в будущем: я верю, что все или большинство европейских стран перенесут свои посольства в Иерусалим, признают Иерусалим столицей Израиля", - подытожил свое заявление Биньямин Нетаньяху.

Зато, как подчеркнула Могерини, в соответствии с позицией ЕС, единственное реалистичное решение палестино-израильского конфликта основывается на "решении двух государств" с Иерусалимом как столицей государства Израиль и государства Палестина.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся с новой силой после объявления президента США Дональда Трампа, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. После этого на Палестинских территориях начались массовые протесты и беспорядки.