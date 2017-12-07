Южная Корея создает элитный отряд для ликвидации Ким Чен Ына в случае войны (видео)

Южная Корея создает отряд из тысячи элитных спецназовцев для ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына и его приспешников, в случае нападения на Сеул.

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Как говорится в сюжете ТСН, натренированные американцами силовики также должны в максимально короткий срок обезвредить ядерно-ракетные комплексы КНДР. Подразделение должно начать работу в 2019-м, но ядерные испытания северных соседей вынудили Сеул ускорится.

Расходы на элитный отряд уже заложены в оборонный бюджет страны и составят чуть более 300 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, МИД КНДР заявило о неизбежности войны на Корейском полуострове. "Начало войны на Корейском полуострове - установленный факт. Остается вопрос: когда начнется война?", - говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Северной Кореи.