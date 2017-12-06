В Сирии находятся около двух тысяч военных США - Пентагон

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в среду, 6 декабря, заявило, что в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

Этот показатель вчетверо выше данных, которые официально назывались чиновниками в прошлом месяце, передает Deutsche Welle со ссылкой на AP.

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Также отмечается, что это наиболее вероятно указывает на то, что ранее Пентагон приводил некорректные цифры.

Представитель оборонного ведомства добавил, что сейчас количество военнослужащих США в Сирии сокращается. Он сказал и об Ираке, где, по его словам, находятся около 5 200 американских солдат.

В Пентагоне отмечают, что контингент сокращается и там, тогда как международная коалиция под руководством США переходит от наступления на "Исламское государство" (ИД) к поддержке правительств в восстановлении безопасности в странах.