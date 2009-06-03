В Тбилиси восстановили уничтоженный российскими летчиками радар
00:39, 03 июня 2009Мир
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Построено здание радиоцентра
В Тбилиси восстановлен радар, уничтоженный в августе 2008 года российскими бомбардировщиками, сообщает Лента.ру со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".
На месте прежнего радара за несколько месяцев построено здание радиоцентра и радарная станция, обеспечивающая связь диспетчеров с самолетами до района Черного моря.
По словам вице-премьера Давида Ткешелашвили, которые приводит портал "Россия-Грузия", новый радар соответствует международным нормам и стандартам.
Радиостанция и радар, расположенные на горе Махата в Тбилиси, были уничтожены в результате удара российских бомбардировщиков 11 августа 2008 года через несколько дней после начала российско-грузинского конфликта.
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