В Тбилиси восстановили уничтоженный российскими летчиками радар

В Тбилиси восстановлен радар, уничтоженный в августе 2008 года российскими бомбардировщиками, сообщает Лента.ру со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

На месте прежнего радара за несколько месяцев построено здание радиоцентра и радарная станция, обеспечивающая связь диспетчеров с самолетами до района Черного моря.

По словам вице-премьера Давида Ткешелашвили, которые приводит портал "Россия-Грузия", новый радар соответствует международным нормам и стандартам.

Радиостанция и радар, расположенные на горе Махата в Тбилиси, были уничтожены в результате удара российских бомбардировщиков 11 августа 2008 года через несколько дней после начала российско-грузинского конфликта.