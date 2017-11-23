Армия Ирака начала операцию по освобождению последних территорий от "Исламского государства"

Армия Ирака начала операцию по освобождению последних территорий от боевиков "Исламского государства" в пустыне возле границы с Сирией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иракских военных.

Читайте такжеНачалась последняя битва против "Исламского государства" в ИракеВместе с иракскими военными в кампании против боевиков "Исламского государства", скрывающихся в приграничной полосе, участвует поддерживаемая правительством Ирака шиитская организация "Силы народной мобилизации".

"Цель операции состоит в том, чтобы не позволить остаткам сил "Исламского государства" "раствориться" в пустыне и использовать ее как базу для нападений в будущем", - заявил полковник иракской армии Салах Карим.

Во вторник, 21 ноября, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади сказал, что "Исламское государство" было разгромлено с военной точки зрения, но он объявит окончательную победу только после того, как исламисты будут искоренены из пустынных районов.