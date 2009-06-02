Бурджанадзе подала в суд на Саакашвили

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино БУРДЖАНАДЗЕ подала сегодня в суд иск против Президента Михаила СААКАШВИЛИ "за компрометацию чести, достоинства и деловой репутации".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сама Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила сегодня на митинге оппозиции перед парламентом страны.

Она сообщила, что "иск от ее имени в горсуд Тбилиси подали ее адвокаты". Н.БУРДЖАНАДЗЕ отметила, что "она требует от СААКАШВИЛИ доказать или опровергнуть клеветнические обвинения о том, что она финансируется из России и имеет определенные обязательства перед теми, кто ее финансирует из РФ".

Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявляет, что "не питает особых надежд на то, что грузинский суд сможет вынести независимое и справедливое решение по данному иску, поэтому в случае необходимости обратится в Страсбургский суд".