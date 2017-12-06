Умер известный французский рок-певец Джонни Холлидей

Известный французский рок-исполнитель и актер Джонни Холлидей умер на 75-м году жизни.

О смерти музыканта сообщила его жена Летиция, сообщает Le Huffington Post.

«Джонни Холлидей ушел, я пишу эти слова, не веря в них, и все же это правда, моего мужа больше нет, он покинул нас сегодня вечером. Всю свою жизнь он прожил с мужеством и достоинством», — говорится в ее заявлении.

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Она не уточнила причину смерти мужа. В марте сообщалось, что певец Джонни Холлидей проходит лечение от рака.

Холлидей – один из самых известных артистов Франции, его нередко называют «французским Элвисом».

За свою карьеру он провел более 400 турне, а к 2005 году продал около 80 млн дисков, у него 18 платиновых альбомов.

В 1997 году президент Франции Жак Ширак вручил певцу орден Почетного легиона.

В 2009 году Холлидей отправился в прощальное турне под названием «Tour 66». Только на трех концертах этого турне присутствовали около 240 тыс. зрителей.

28 марта 2011 года вышел новый альбом «Jamais seul», продажи которого уже в первую неделю составили 99089 экземпляров, а во французских чартах он в течение 2 недель был на первом месте/