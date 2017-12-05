В аэропорту на Корсике неизвестный устроил кровавую стрельбу (видео)

Мужчина открыл огонь на автостоянке перед самым входом в аэропорт. Одного из путешественников смертельно ранил в голову. Еще двое - госпитализированы, сообщает ТСН.

Преступнику с места трагедии удалось скрыться на угнанной машине. Его мотивы до сих пор неизвестны. Среди основных версий стрельбы – бандитские разборки.

Как сообщал УНИАН, недавно во Франции из-за ссоры с девушкой полицейский убил троих человек и еще троих ранил.