В аэропорту на Корсике неизвестный устроил кровавую стрельбу (видео)
20:59, 05 декабря 2017Мир
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Мотивы нападавшего пока неизвестны. Среди основных версий стрельбы - бандитские разборки.
Мужчина открыл огонь на автостоянке перед самым входом в аэропорт. Одного из путешественников смертельно ранил в голову. Еще двое - госпитализированы, сообщает ТСН.
Преступнику с места трагедии удалось скрыться на угнанной машине. Его мотивы до сих пор неизвестны. Среди основных версий стрельбы – бандитские разборки.
Как сообщал УНИАН, недавно во Франции из-за ссоры с девушкой полицейский убил троих человек и еще троих ранил.
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