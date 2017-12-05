В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: тысячи людей покинули свои дома (фото, видео)

Лесные пожары в Калифорнии повлекли массовую эвакуацию людей посреди ночи.

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Как говорится в сюжете ТСН, пожарные предупреждают, что пламя распространяется так быстро, что удержать его под контролем пока не удается. Тысячи жителей были вынуждены срочно покинуть свои дома.

Погиб по крайней мере один человек в аварии, произошедшей в темноте на дороге, заполненной транспортом.

Сейчас огнем охвачены уже около 10,5 тысяч гектаров лесов. Пожар уже добрался до жилых домов, четверть миллиона людей осталась без света.