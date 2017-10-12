Адский пожар в Калифорнии подобрался вплотную к Лос-Анджелесу и Сан-Франциско (видео)
19:17, 12 октября 2017Мир
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Всему виной стали местные жаркие ветры, которые зовут "Диабло".
Адский пожар в Калифорнии подобрался вплотную к мегаполисов Лос-Анджелес и Сан-Франциско
Адский пожар в Калифорнии подобралась вплотную к мегаполисам Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Уже погибло 23 человека, по крайней мере, три сотни пропавших без вести.
Всему виной стали местные ветры, которые зовут "Диабло". Жаркие ветры дуют на полную, сводя на нет все усилия пожарных.
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Пожар видно с самолетов, сгорели тысячи домов, в том числе городок Санта-Роза сгорел дотла.
Жители региона не могут вспомнить, когда здесь последний раз были такие масштабные пожары. Они только надеются, что страшные жаркие ветры скоро утихнут.
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