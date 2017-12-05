Полковник ФСБ мог помочь США получить доказательства российского вмешательства в выборы - СМИ

Полковник ФСБ Сергей Михайлов и еще трое обвиняемых в РФ по делу о государственной измене могли сотрудничать с американскими спецслужбами по делу о хакерских атаках перед выборами в США.

Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на знакомых обвиняемых и источник, близкий к расследованию, передает Радио Свобода.

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По данным журналистов, они могли помочь американским спецслужбам получить доказательства причастности российских хакеров ко взлому серверов демократической партии США. Официальных подтверждений этому с американской стороны The Bell получить не удалось.

Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на неназванных чиновников, что источники в России сыграли "ключевую роль" в расследовании.

По информации The Bell, за преследованием Михайлова стояло Главное разведывательное управление Генштаба России. Американские спецслужбы считают, что именно в ГРУ организовали хакерские атаки перед выборами. Сергей Михайлов работал в Центре информационной безопасности ФСБ России. По данным журналистов, ЦИБ и сам Михайлов сотрудничали c ФБР, в частности, по делу российского хакера Романа Селезнева. Сына депутата Госдумы приговорили к 27 годам заключения в США по обвинению в кибермошенничестве.

Михайлова и еще трех человек задержали по делу о госизмене в конце 2016 года. Их обвиняют в передаче информации иностранным спецслужбам. Дело слушается в закрытом режиме. По данным The Bell, обвинение напрямую не связано со скандалом вокруг хакерских атак в США. Российские спецслужбы не ответили на вопросы журналистов. В Кремле заявили, что не следят за ходом расследования. Поддержку хакеров на государственном уровне Москва неоднократно отрицала.