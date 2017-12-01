Осужденный в США за киберпреступления сын депутата Госдумы получил еще 14 лет тюрьмы
09:39, 01 декабря 2017Мир
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Новый срок Селезнев получил за кибермошенничество на сумму в размере $50 миллионов и банковское мошенничество на $9 миллионов при помощи хакерских схем.
Отбывать два наказания Роман Селезнев будет параллельно / фото U. S. Office Attorney's
Суд в США приговорил еще к 14 годам заключения за кибермошенничество сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста США.
Согласно информации, новый срок заключения не добавляется к тому, который был назначен Селезневу ранее, он будет отбывать наказание параллельно.
Также сообщается, что новый срок Селезнев получил за кибермошенничество на сумму в размере $50 млн и банковское мошенничество на $9 млн с помощью хакерских схем.
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