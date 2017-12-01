Осужденный в США за киберпреступления сын депутата Госдумы получил еще 14 лет тюрьмы

Суд в США приговорил еще к 14 годам заключения за кибермошенничество сына депутата Госдумы Валерия Селезнева Романа.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста США.

Согласно информации, новый срок заключения не добавляется к тому, который был назначен Селезневу ранее, он будет отбывать наказание параллельно.

Также сообщается, что новый срок Селезнев получил за кибермошенничество на сумму в размере $50 млн и банковское мошенничество на $9 млн с помощью хакерских схем.